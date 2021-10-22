СберМобайл обновил тарифную линейку

Оператор от Сбера – СберМобайл представил обновленную тарифную линейку «То что нужно» с увеличенным количеством минут и гигабайтов в составе тарифов, включенным набором полезных услуг и сервисов для безопасности данных абонента.

Тарифы «Старт» и «Стартовый+» с безлимитом на звонки внутри сети и сервисы экосистемы Сбера позволят тем, кто не знаком с оператором попробовать связь от СберМобайл. Сбалансированные тарифы «Оптимальный» и «Оптимальный+» подойдут для тех, кто много общается голосом и в сети, и не готов переплачивать за связь. Тариф «Премьер» для самых требовательных клиентов, включает 1000 минут и 40 Гб интернета.

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На всех тарифах обновленной линейки обнулена стоимость трафика на приложение Салют с интегрированными виртуальными ассистентами Салют. В приложении Салют можно смотреть ТВ-каналы в прямом эфире, быстро и удобно заказывать товары, в том числе с помощью голосового поиска, управлять устройствами умного дома, взаимодействовать с приложениями из каталога SmartMarket – и многое другое.

Линейку СберМобайл также дополнил специальный тариф «Салют». В нем социальные сети не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе, позволяя абоненту оставаться на связи с близкими. Любителям музыки тариф «Салют» предоставляет безлимитный трафик на популярные музыкальные сервисы СберЗвук, Apple Music и др.

Услуга «Аура – защита от мошенничества» помогает оградить пользователей от сомнительных звонков. Эта система выявляет признаки мошеннических действий, предупреждая абонента о возможной угрозе, в процессе разговора. Решение было разработано и внедрено совместно с компанией АБК. На сегодняшний день доступна в ряде регионов: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Челябинской, Воронежской, Иркутской областях, Пермском, Красноярском, Краснодарском краях, а также республике Татарстан. Подключить услугу возможно в мобильном приложении СберМобайл.

Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт, проведены исследования, которые помогли разработать актуальные продуктовые решения для абонентов.

Для нас важно, чтобы обновленная тарифная линейка включала самые актуальные услуги необходимые абоненту в современном мире. Мы видим, что попасть в ожидания абонентов — это основной вызов для бизнеса. В новой линейке мы акцентировали свое внимание на защите безопасности своих клиентов. Есть наглядные свидетельства того, что клиенты будут с удовольствием пользоваться услугами оператора связи, который, по их мнению, будет заботиться о нем. Сохранение доверия клиентов и предотвращение любых инцидентов, которые могут подорвать такое доверие, должны быть главной задачей для всех нас

Генеральный директор СберМобайл