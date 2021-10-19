Роскомнадзор назвал условия восстановления работы Twitter

"Они пока остались на том же показателе (9 % неудаленного контента - прим. Газеты.Ru). Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требование российского закона, и тогда мы примем соответствующее решение - мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство", — отметил заместитель руководителя Роскомнадзора.