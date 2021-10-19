Роскомнадзор назвал условия восстановления работы Twitter

Как только Twitter удалит весь запрещенный контент, Роскомнадзор полностью восстановит скорость работы социальной сети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.
"Они пока остались на том же показателе (9 % неудаленного контента - прим. Газеты.Ru). Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требование российского закона, и тогда мы примем соответствующее решение - мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство", — отметил заместитель руководителя Роскомнадзора.
Twitter, Facebook и WhatsApp ранее обжаловали штрафы, назначенные им российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории России.
Также пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук сообщала, что с начала 2021 года компания Twitter не выплатила в России ни одного штрафа.