750 млн рублей потратит Россия на конкурента Википедии

Осенью 2022 года появится общенациональный интерактивный энциклопедический портал «Большая российская энциклопедия», на создание которого Правительство собирается выделить 750 миллионов рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, которая есть в распоряжении у «Парламентской газеты».

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Бета-версия портала появится уже весной 2022 года, сообщают в Национальном научно-образовательном центре «Большая российская энциклопедия», отвечающем за этот проект. В Совете Федерации РФ и Госдуме РФ назвали создание российского аналога Википедии важным и нужным, за счет исключительной достоверности информации.

Идея создания «Большой российской энциклопедии» была предложена президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Над проектом трудится 40 научных редакций и сотни экспертов.