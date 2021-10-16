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В России выделят 750 млн руб на создание конкурента Википедии

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Осенью 2022 года появится общенациональный интерактивный энциклопедический портал «Большая российская энциклопедия», на создание которого Правительство собирается выделить 750 миллионов рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, которая есть в распоряжении у «Парламентской газеты».

750 млн рублей потратит Россия на конкурента Википедии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бета-версия портала появится уже весной 2022 года, сообщают в Национальном научно-образовательном центре «Большая российская энциклопедия», отвечающем за этот проект. В Совете Федерации РФ и Госдуме РФ назвали создание российского аналога Википедии важным и нужным, за счет исключительной достоверности информации.

Идея создания «Большой российской энциклопедии» была предложена президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Над проектом трудится 40 научных редакций и сотни экспертов.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «Большой российской энциклопедии». По его словам, это необходимо для обеспечения доступа россиян к постоянно актуализируемой базе источников знания достоверной информации.

Интернет,Наука и техника,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Госдума,
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