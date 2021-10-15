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В Якутии и Приморье введут систему QR-кодов для посещения общественных заведений

Газета.Ruиещё 12
5 часов назад

В Якутии введут систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания. Соответствующий документ за подписью главы региона Айсена Николаева опубликован на сайте правительства Якутии.

В Приморье и Якутии ввели QR-коды для посещения общественных мест
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 20 октября код понадобится для того, чтобы посетить театры, музеи, кинотеатры и прочие учреждения культуры. С 25 октября без QR-кода станет невозможным посетить фитнес-клубы, тренажерные залы и другие спортивные объекты. Для ресторанов, кафе и прочих заведений общественного питания эпидемиологические меры введут с 1 ноября. Для того, чтобы посетить то или иное место, граждане смогут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном коронавирусе.

Также система QR-кодов вводится в Приморье, сообщается на сайте регионального правительства. С 15 ноября они понадобятся для посещения кафе, учреждений культуры и спорта.

Интернет,Айсен Николаев,
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