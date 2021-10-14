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Google обвинили в массовой слежке и «перепрограммировании» человечества

Lenta.ruиещё 1
12 часов назад

Корпорация Google предпринимает попытки по «перепрограммированию» человечества, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доктор наук Гарвардского университета, ведущий психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн. По его мнению, у интернет-гиганта есть для этого все возможности.

Google обвинили в «перепрограммировании» человечества
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Эпштейна, Google уже не просто большой интернет-справочник, как это было раньше, а корпорация, которая следит за человечеством через поиск, почтовую переписку и множество других сервисов (в общей сложности более 200), собирает и обрабатывает массивы личных данных пользователей.

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Цели компании были раскрыты в утекшем в публичный доступ восьмиминутном видео под названием The Selfish Ledger. В нем говорилось о том, что с помощью собранных данных можно не только предугадывать поведение пользователя, но и менять его, подталкивая людей к «правильным» решениям. Эпштейн называет такой подход серьезной угрозой демократии.

Исследования доктора наук показывают, что Google уже пользовалась своими возможностями. В частности, корпорация пыталась влиять на исход выборов в пользу демократов, которые, по словам Эпштейна, поддерживают Google. «Мы ощутили работу этого механизма на себе во время сбора данных перед президентскими выборами 2020 года в США», — уточнил он. Тогда команда Эпштейна разработала систему мониторинга того, что люди видят на экранах.

«В ходе предвыборной гонки мы наблюдали существенный перекос в результатах поиска Google в пользу демократов. Мы обнародовали эту информацию в ноябре, за несколько дней до выборов, и заставили Google отказаться от манипуляций», — говорит ученый.

После, на выборах в сенат в 2021 году, Эпштейн зафиксировал, что результаты поиска Google внезапно стали непредвзятыми.

Последние исследования Эпштейна показывают, что если во время выборов результаты поисковой выдачи предвзяты в пользу одного из кандидатов, то это влияет на выбор 63 процентов не до конца определившихся избирателей. По подсчетам команды Эпштейна, в 2015 году до 25 процентов результатов выборов в разных странах мира были определены поисковыми системами Google.

Подробнее о масштабах слежки за человеком в интернете — в большом интервью Эпштейна «Ленте.ру». Материал выходит в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» — комплексного исследования о том, как алгоритмы соцсетей, мессенджеров и других интернет-сервисов влияют на общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях воздействует на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, влияет на интеллектуальные способности людей. Кроме того, на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.

Интернет,Гарвардский университет,Google,Lenta.ru,
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