Facebook замедлил внедрение новых продуктов из-за критики

Facebook замедлил внедрение новых функций на своей платформе для оценки репутационных рисков в связи с большим количеством критики в адрес компании. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

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«На фоне публикаций СМИ и прошедших в конгрессе слушаний по поводу большого объема внутренних документов, свидетельствующих о вреде, который приносят ее платформы, замедлила в последние дни процесс введения новых продуктов», — сообщает Wall Street Journal по данным источников.

Источники издания уточняют, что группе сотрудников поставлена задача «оценки репутации», чтобы Facebook не подвергся новой критике. По данным издания соцсеть уже усилила контроль над внутренним потоком информации, особенно в отношении исследований, которые потенциально могут нести репутационный вред в случае их обнародования.

Волна обвинений в адрес компании пошла после того, как бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген обвинила соцсеть в том, что та ставит прибыль важнее защиты безопасности своих пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг ответил, что ее выводы неправда и попросил топ-менеджеров компании показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей, сообщают РИА «Новости».