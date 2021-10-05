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В Facebook объяснили глобальный сбой

News.ruиещё 4
1 час назад

Команда инженеров компании Facebook заявила, что причиной глобального сбоя в соцсети стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они отвечают за координацию сетевого трафика между центрами компании по обработке данных, из-за них возникли проблемы, прервавшие связь, сообщается на сайте инженеров Facebook.

В Facebook объяснили глобальный сбой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать, — поясняется в сообщении.

Facebook, а также Instagram, WhatsApp и несколько других приложений компании 4 октября оказались недоступны для пользователей почти на семь часов.

Ранее стало известно, что глава Facebook Марк Цукерберг извинился за глобальный сбой, из-за которого пользователи не могли пользоваться Facebook, Instagram и WhatsApp. Он отметил, что знает, как сильно пользователи полагаются на услуги компании, чтобы оставаться на связи с близкими людьми.

Интернет,В мире,Марк Цукерберг,
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