Личные данные пользователей Facebook выставили на продажу

Неизвестный злоумышленник выставил на продажу личные данные 1,5 млрд пользователей соцсети Facebook, сообщает News.ru.

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Информация о передаче личной информации появилась на «чёрном рынке». Персональные данные хакеру удалось получить с помощью скрейпинга веб-страниц. Теперь эта база может быть использована для фишинга и кражи аккаунтов.

Отмечается, что появившиеся в продаже данные являются новыми, от 2021 года. Речь идет об именах, адресах электронной почты, номерах телефонов, местоположении, идентификаторах. Выставленную базу с конфиденциальными данными можно купить по частям или полностью.

Один из пользователей сообщил, что ему было предложено приобрести базу Facebook за $5 тысяч. Сама компания никак не комментирует данные сообщения.

Как стало известно ранее, персональные данные около 2 млн абонентов проводного широкополосного интернета компании «Вымпелком» попали в свободный доступ, утечка может стать одной из крупнейшей в нынешнем году. При этом, по оценкам «ТМТ Консалтинг», общее число абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» составляет всего 2,86 млн.