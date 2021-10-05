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Появились в продаже данные пользователей Facebook

Елена Прошина
51 минуту назад

Неизвестный злоумышленник выставил на продажу личные данные 1,5 млрд пользователей соцсети Facebook, сообщает News.ru.

Личные данные пользователей Facebook выставили на продажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о передаче личной информации появилась на «чёрном рынке». Персональные данные хакеру удалось получить с помощью скрейпинга веб-страниц. Теперь эта база может быть использована для фишинга и кражи аккаунтов.

Отмечается, что появившиеся в продаже данные являются новыми, от 2021 года. Речь идет об именах, адресах электронной почты, номерах телефонов, местоположении, идентификаторах. Выставленную базу с конфиденциальными данными можно купить по частям или полностью.

Один из пользователей сообщил, что ему было предложено приобрести базу Facebook за $5 тысяч. Сама компания никак не комментирует данные сообщения.

Как стало известно ранее, персональные данные около 2 млн абонентов проводного широкополосного интернета компании «Вымпелком» попали в свободный доступ, утечка может стать одной из крупнейшей в нынешнем году. При этом, по оценкам «ТМТ Консалтинг», общее число абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» составляет всего 2,86 млн.

Последствием утечки могут стать финансовое мошенничество и персонализированный фишинг.

Интернет,Вымпелком,
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