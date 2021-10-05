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Стала известна причина сбоя в работе Facebook

Lenta.ru
1 час назад

Причина сбоя в работе сервисов Facebook — обновления протокола динамической маршрутизации. Об этом стало известно журналисту от члена команды компании по восстановлению, пишет РИА Новости.

Стала известна причина сбоя в работе Facebook
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp, других сервисов и побил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках начали писать после 18:34 по московскому времени. Сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток. Крупный сбой регистрировали и в 2019 году, однако он длился не более часа.

Интернет,В мире,РИА Новости,
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