Стала известна причина сбоя в работе Facebook

Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp, других сервисов и побил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках начали писать после 18:34 по московскому времени. Сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток. Крупный сбой регистрировали и в 2019 году, однако он длился не более часа.