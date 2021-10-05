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У некоторых пользователей заработали Facebook и Instagram

Газета.Ru
17 минут назад

Facebook начал загружаться у части пользователей. Тоже самое и с социальной сетью Instagram. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У некоторых пользователей заработали Facebook и Instagram
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters

Некоторые пользователи смогли вновь войти в Facebook и Instagram, но проблемы сохраняются, сообщает BNO News.Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила у себя в Telegram-канале, что у нее заработал Facebook. Instagram, Whatsapp, Facebook, Google не работали более 6 часов.

Самое масштабное падение сервисов бигтеха в истории Интернета. Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во "ВКонтакте". Затем Gmail (почтовая служба от компании Google) стала очередным сервисом, в работе которого в понедельник случился сбой.

Интернет,В мире,Мария Захарова,Google,МИД,
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