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В работе YouTube и Viber зафиксирован сбой

RT на русском
39 минут назад

Пользователи из ряда стран мира сообщили, что в работе видеохостинга YouTube и мессенджера Viber зафиксирован сбой. Об этом информирует портал Downdetector.

В работе YouTube и Viber выявлены проблемы
Фото: AP © Danny MoloshokAP © Danny Moloshok

Согласно данным сервиса, пользователи YouTube жалуются на работу сайта, приложения и на проблемы с видеотрансляциями.

При этом пользователи Viber указывают на проблемы с работой приложения, отправкой сообщений и авторизацией.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длится уже более пяти часов.

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