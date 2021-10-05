В работе YouTube и Viber выявлены проблемы

Пользователи из ряда стран мира сообщили, что в работе видеохостинга YouTube и мессенджера Viber зафиксирован сбой. Об этом информирует портал Downdetector.
Согласно данным сервиса, пользователи YouTube жалуются на работу сайта, приложения и на проблемы с видеотрансляциями.
При этом пользователи Viber указывают на проблемы с работой приложения, отправкой сообщений и авторизацией.
Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длится уже более пяти часов.