В работе YouTube и Viber выявлены проблемы

Пользователи из ряда стран мира сообщили, что в работе видеохостинга YouTube и мессенджера Viber зафиксирован сбой. Об этом информирует портал Downdetector.

Фото: AP © Danny Moloshok AP © Danny Moloshok

Согласно данным сервиса, пользователи YouTube жалуются на работу сайта, приложения и на проблемы с видеотрансляциями.

При этом пользователи Viber указывают на проблемы с работой приложения, отправкой сообщений и авторизацией.