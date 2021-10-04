В Facebook назвали причину масштабного сбоя в работе сервисов

«Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее», — написал Шрепфер.

Ранее репортер издания The New York Times Шира Френкель сообщила , что сотрудники компании Facebook сообщили, что не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.

4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них могли войти в приложения, однако отправка сообщений была невозможна. Instagram и Facebook начали выдавать сообщения о невозможности обновить ленту. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.