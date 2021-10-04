Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook и Instagram

Журналист Independent Брайан Кребс сообщил, что записи DNS, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram были удалены утром.

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«Записи DNS, которые сообщают системам, как найти http://Facebook.com или http://Instagram.com, сегодня утром были удалены из глобальных таблиц маршрутизации», - написал журналист на своей странице в Twitter.

По его словам, если быть более точным, маршруты BGP, обслуживающие авторитетный DNS Facebook, были отозваны, что сделало все домены Facebook недоступными.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу сервисов, в понедельник по всему миру наблюдаются сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Большинство (74%) пользователей Facebook жалуются на некорректную работу веб-сайта, еще по 13% сообщают о проблемах в работе приложения и с подключением к серверу. Почти половина пользователей Instagram сообщают о некорректной работе приложения, еще примерно по 25% говорят о проблемах в работе вебсайта и жалуются на соединение с сервером. Почти половина сообщивших о проблемах в работе мессенджера WhatsApp жалуются на некорректную работу приложения, еще 28% испытывают затруднения при отправке сообщений, и 27% говорят о плохой связи с сервером.

На официальной странице Facebook в Twitter говорится, что компания знает о проблемах.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства», - сообщили в Facebook.