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Глава Dr. Web оценил работу «русских хакеров»

Lenta.ru
23 часа назад

Глава российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров оценил многочисленные обвинения «русских хакеров» в кибератаках на компании и ведомства в разных странах. По его мнению, подобные высказывания являются лишь игрой на публику, а сами случаи быстрого обнаружения СМИ источника подобных атак вызывают улыбку, заявил он в интервью РИА Новости.

Глава Dr. Web оценил работу «русских хакеров»
Фото: PixabayPixabay

«Очень забавно, как американские или европейские СМИ буквально за один-два дня выявляют источник атаки и говорят, например, что это были "русские хакеры". Называются разные группировки, на слуху одни и те же организации. Это уже становится просто смешно — это ведь игра на публику, создание фона», — заявил эксперт.

По его словам, со временем люди перестают пытаться разобраться в ситуации и начинают верить таким сведениям на слово. Также он подчеркнул, что зачастую те, кого именуют «русскими хакерами», по факту почти всегда оказываются лишь русскоязычными преступниками, которых можно найти в большом ряде стран. Он отметил, что при необходимости хорошие специалисты могут представить ту или иную атаку исходящей из любой нужной точки на Земле.

Ранее финская контрразведка обвинила Россию и Китай в кибершпионаже. По информации спецслужбы, Финляндия постоянно подвергается кибератакам. Под угрозой находятся национальная безопасность страны, ее сетевая и критическая инфраструктуры. Помимо государственного кибершпионажа, финским гражданам грозят частные хакерские нападения с целью шантажа и кражи денег.

Интернет,Наука и техника,Борис Шаров,РИА Новости,
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