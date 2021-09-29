Глава Dr. Web оценил работу «русских хакеров»

Глава российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров оценил многочисленные обвинения «русских хакеров» в кибератаках на компании и ведомства в разных странах. По его мнению, подобные высказывания являются лишь игрой на публику, а сами случаи быстрого обнаружения СМИ источника подобных атак вызывают улыбку, заявил он в интервью РИА Новости .

«Очень забавно, как американские или европейские СМИ буквально за один-два дня выявляют источник атаки и говорят, например, что это были "русские хакеры". Называются разные группировки, на слуху одни и те же организации. Это уже становится просто смешно — это ведь игра на публику, создание фона», — заявил эксперт.

По его словам, со временем люди перестают пытаться разобраться в ситуации и начинают верить таким сведениям на слово. Также он подчеркнул, что зачастую те, кого именуют «русскими хакерами», по факту почти всегда оказываются лишь русскоязычными преступниками, которых можно найти в большом ряде стран. Он отметил, что при необходимости хорошие специалисты могут представить ту или иную атаку исходящей из любой нужной точки на Земле.