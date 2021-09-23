Сбер впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате

Сбер расскажет о продуктах своей экосистемы с помощью 3D-анимации на экране в деловом квартале Москва-Сити. Это первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате, созданный при помощи CG и персонажной анимации.

Экосистема Сбера включает в себя широкий спектр онлайн сервисов для повседневной жизни и бизнеса. 3D экран в инновационном технологичном формате расскажет о ее возможностях, сервисах, близких и нужных каждому человеку.

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Для создания проекта Сбер пригласил к сотрудничеству российскую студию Sila Sveta – признанного на глобальном уровне игрока в сфере интерактивных медиа и одну из крупнейших компаний мира, специализирующихся на световых, видео- и аудио инсталляциях. На счету студии боле 400 проектов, реализованных по всему миру.

На экране будет представлено 11 креативных роликов о продуктах Сбера, приуроченных к 180-летию банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук, SberDevices и другие. С ними по очереди взаимодействуют известные всем мультперсонажи — Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

Технология позволит погрузиться в мир экосистемы и, получив новые впечатления, узнать о ее сервисах. В день 180-летия Сбербанка 12 ноября на экране в течение всего дня будет представлено уникальное шоу.

Над проектом работало более 20 участников из Sila Sveta: авторы концепции, художники компьютерной 3D-графики и специалисты по анимации. В контенте использовались различные типы графики: от абстрактной шейповой, до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды – которые создавались в таких программах, как After Effects, Cinema 4, Maya и Houdini.

Чтобы понимать, как графика будет выглядеть на экране, дизайнеры студии тестировали материал в разное время суток, при разном освещении и в разную погоду. В итоге после 4 тысяч рабочих часов было создано более 7 минут уникальной графики, которая будет представлена зрителям.

Компания СберМаркетинг (входит в экосистему Сбера) осуществляла медиабаинг и размещение проекта.

Мы всегда стремимся первыми знакомить людей с новыми решения на пике технологий — это касается и наших продуктов, и нашей рекламы. Поэтому мы рады первыми в России запустить наружную рекламу в 3D-формате, созданную с применением самых современных технологий. Мы уверены, что новый формат будет интересен и расширит воображение наших клиентов, а также покажет возможности нашей экосистемы — в год 180-летия Сбербанка мы стремимся показать широту и пользу сервисов Сбера в повседневной жизни человека

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка