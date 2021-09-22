Платформа Салют ТВ от Сбера появилась на телевизорах «Витязь» белорусского производства

В продаже появился новый бренд телевизоров под управлением платформы Салют ТВ от Сбера. Им стал белорусский «Витязь». Купить «умные» телевизоры с разрешением 4K Ultra HD с диагоналями 50" и 55" можно в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене 33 999 и 37 999 рублей соответственно. Телевизоры уже доступны к заказу на сайтах и в мобильных приложениях ритейлеров и в этом месяце появятся в розничных магазинах сети. Также в октябре в продажу поступит модель с диагональю 65" по цене 45 999 рублей.

Чтобы начать пользоваться всеми преимуществами телевизора «Витязь» под управлением платформы Салют ТВ необходимо иметь подключение к интернету.

Видео дня

Управлять устройством можно с помощью пульта из комплекта и через виртуальный пульт в приложении Сбер Салют. Помимо этого, платформа Салют ТВ полностью адаптирована под голосовое управление. Виртуальных ассистентов Салют трое — Сбер, Афина и Джой. Каждый может выбрать подходящего персонажа по голосу и характеру, ведь, несмотря на одинаковые умения, они уникальны в общении. Ассистенты могут ответить на любой вопрос, показать новости, рассказать, какая погода за окном, подсказать курсы валют, найти нужную информацию в интернете, управлять умными лампами и розетками. С их помощью можно заказать продукты домой прямо с экрана телевизора [1], а ещё попросить записать к врачу, в салон красоты или забронировать столик в ресторане [2]. При этом в организацию позвонит сам ассистент, а после успешной записи — пришлёт уведомление.

Салют, что ты умеешь?

Конечно, телевизоры с Салют ТВ дают возможность смотреть классические телеканалы — во встроенном сервисе их более 240, при этом 20 из них доступны бесплатно. Подключить спутниковые и антенные ТВ-каналы тоже можно.

Кино и сериалы найдутся в коллекции мультимедийного сервиса Okko. При этом во многих фильмах на телевизорах с Салют ТВ поддерживается функция Layer, которая с помощью технологий компьютерного зрения распознаёт локации, актёров, одежду героев в кадре и находит похожие вещи в интернет-магазинах партнёров.

В каталоге доступно более 700 приложений на любой вкус — от обучающих кулинарии до фитнеса и игр.

Включить любой фильм, телеканал, радиостанцию или приложение очень просто — нужно лишь дать команду ассистентам. В Салют ТВ также есть браузер, пользоваться которым максимально удобно благодаря трек-паду и режиму аэромыши, которые можно включить на виртуальном пульте в приложении Сбер Салют.

Отдельного внимания заслуживает сервис облачного гейминга SberPlay, с которым можно без консоли или мощного компьютера играть в тысячи популярных игр. В приложении Сбер Салют есть виртуальный геймпад, поэтому необязательно иметь настоящий, хотя подойдет практически любой bluetooth-контроллер.

Помимо доступа к телеканалам, видео- и аудиосервисам, радио и YouTube, на нашей платформе есть браузер с очень удобной навигацией и через пульт, и со смартфона, есть возможность заказывать продукты прямо с экрана ТВ, управлять устройствами умного дома и даже играть – не только в привычные аркады, а в полноценные тяжёлые игры, предназначенные для ПК. Еще ранее, выпустив на рынок ТВ-приставку SberBox мы доказали, что возможности даже самого обычного телевизора можно многократно расширить. С телевизорами под управлением ОС Салют ТВ всё это многообразие возможностей потребитель получит сразу из коробки

Денис Афанасьев

Управляющий директор, руководитель направления «Платформы» SberDevices

[1] В рамках интеграции с сервисом быстрой доставки продуктов “Самокат” и на территории, обслуживаемой сервисом.

[2] На 21.09.2021 функция «Дуэт» реализована на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Орловской, областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Псковской, Белгородской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Воронежской, Пензенской, Калининградской, Тамбовской, Курской, Брянской, Липецкой, Смоленской, Новгородской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Волгоградской области, Республики Карелия, Ульяновской, Ростовской, Самарской областей, Республики Калмыкия. О дальнейшем расширении географии работы сервиса компания SberDevices сообщит дополнительно.

SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.