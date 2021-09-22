Тренер Хохлов подал иск на Facebook из-за своей фамилии

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Ни я, ни мои друзья, ни знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей говорили, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – передает слова футболиста «Октагон».