В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российский футболист Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Деловая газета "Взгляд"иещё 19
8 часов назад

Бывший футболист сборной России и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook из-за блокировки его фамилии в соцсети.

Тренер Хохлов подал иск на Facebook из-за своей фамилии
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Любое упоминание фамилии Хохлова Facebook расценивает как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Ни я, ни мои друзья, ни знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей говорили, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – передает слова футболиста «Октагон».

Хохлов намерен требовать от американской компании компенсации морального вреда.

Интернет,Дмитрий Хохлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители