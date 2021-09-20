В Twitter произошел глобальный сбой

Больше всего сообщений о масштабных неполадках приходит из Северной Америки. Кроме того, есть жалобы из разных стран Европы и России.

Наиболее частыми являются утверждения о некорректной работе веб-сайта и приложения. Также пользователи указывают на проблемы при попытках соединиться с сервером.

2 сентября сообщалось о сбое в работе Instagram. Пользователи из России и некоторых других стран пожаловались на проблемы, связанные с доступом к соцсети — тогда 64 процентам из них не получалось загрузить контент, примерно пятая часть пожаловавшихся не могла авторизоваться, а у 15 процентов людей не открывалась веб-версия. На следующий день с аналогичной проблемой столкнулись пользователи «ВКонтакте».