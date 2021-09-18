Telegram ограничил работу агитационных ботов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке в мессенджере связанных с предвыборной агитацией ботов в "день тишины".

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Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов, констатировал Дуров в своем Telegram-канале поздно вечером в пятницу.

Он подчеркнул, что мессенджер рассматривает эту практику как легитимную. Дуров призвал пользователей Telegram уважать эту сложившуюся традицию. В этом контексте с 0.00 мск субботы Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией.