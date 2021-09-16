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В работе Google Docs произошел сбой

Ura.Ru
1 час назад

Пользователи мобильного интернета наблюдали сбои в работе сервиса «Google Docs». Об этом журналистам сообщили клиенты сотовых операторов.

В работе Google Docs произошел сбой
Фото: ТАССТАСС

«Сбои наблюдали пользователи Мегафона, МТС, Ростелекома, Tele2 и Yota», — пишет портал «Царьград». Десктопная версия «Google документов» работала в штатном режиме.

Некоторые telegram-каналы предполагали, что сервис блокируется на территории России централизованно и это может быть связано с действиями сторонников отбывающего срок в колонии блогера Алексея Навального. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила создателей проекта Навального «Умное голосование» в связи с Пентагоном. Свидетельством тому она назвала американские IP-адреса, по которым доступны сервера проекта.

«Умное голосование» — платформа, разработанная командой оппозиционера Алексея Навального с целью снижения результатов «Единой России» на выборах. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором за связь с запрещенной в РФ экстремистской организацией.

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