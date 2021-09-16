В работе Google Docs произошел сбой

Некоторые telegram-каналы предполагали, что сервис блокируется на территории России централизованно и это может быть связано с действиями сторонников отбывающего срок в колонии блогера Алексея Навального. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила создателей проекта Навального «Умное голосование» в связи с Пентагоном. Свидетельством тому она назвала американские IP-адреса, по которым доступны сервера проекта.