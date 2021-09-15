В Telegram зафиксировали всплеск мошенничества

Наибольшему риску мошенничества клиенты банков подвергаются в социальных сетях и мессенджерах. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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«Клиенты подвержены наибольшему риску именно в социальных сетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей», — приводит слова Никиты Чугунова «Известия».

По его словам, число фишинговых страниц в Telegram, использующих бренд ВТБ, за год увеличилось в 15 раз. В Центробанке заявили, что общее число фишинговых атак во втором квартал 2021 года выросло вдвое.

Основными сценариями киберпреступников являются акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках и единоразовые выплаты, уточнили в ВТБ. В Газпромбанке заявили, что так же распространены мошенничества под видом инвестирования денежных средств.

Фишинговые сообщения в Telegram нацелены на выманивание денег у пользователя. В банке «Открытие» заявили, что раньше в основном мошенники пытались списать собственные деньги клиента, но сейчас чаще заставляют взять заемные и похищают их.