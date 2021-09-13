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Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store

Москва24иещё 2
14 часов назад

Российские пользователи жалуются на сбои в работе приложения App Store. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. В основном все обращения приходит от жителей Москвы. Большинство из них указывают на трудности со скачиванием и обновлением приложений. Ранее сбой произошел в работе социальной сети Instagram. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. 65% жаловались на проблемы с загрузкой, у 23% были трудности при попытке входа, 13% пользователей не могли загрузить веб-сайт. До этого отчеты о проблемах поступали из США, Канады, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии.

В работе ICQ произошел сбой
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