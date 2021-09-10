Получение справок, не заходя на Госуслуги, и не только: новые возможности Сбербанк Онлайн

Новые возможности для пользователей Сбербанк Онлайн2 сентября 2021 года на официальном сайте Сбербанка появилась новость о том, что в Сбербанк Онлайн обновился подраздел «Госуслуги». Эту новость также представил на Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.По его словам, банк не стоит на месте, а тесно сотрудничает с разными государственными ведомствами, и старается сделать жизнь своих клиентов более удобной. Для этого создаются комплексные сервисы, задача которых состоит в том, чтобы « перенести взаимодействие граждан с государством в онлайн».Иными словами, онлайн-сервисы призваны упростить процесс заказа и получения государственных услуг, которые ранее были доступны только при личном обращении в профильные ведомства, либо при использовании портала Госуслуги. Теперь же часть госуслуг доступна клиентам Сбербанка в разделе «Сервисы», подраздел «Госуслуги».Ранее в нем можно было только пройти регистрацию для единого портала и просмотреть информацию о доступных мерах государственной поддержки. Теперь же функционал этого раздела был расширен, и в нем появились сервисы для заказа справок и выписок.Что теперь можно сделать через Сбербанк Онлайн: заказать справку о доходах по форме 2-НДФЛ,получить выписку из электронной трудовой книжки,взять выписку об остатке материнского капитала,заказать документ, подтверждающий статус предпенсионера. По словам Александра Ведяхина, в ближайших планах у банка расширить список доступных для заказа и оформления справок, а также запустить еще несколько услуг для граждан. Например, сейчас обсуждается возможность оформления в режиме онлайн заявления для выхода на пенсию, а также написание жалоб для оспаривания штрафов от ГИБДД.Как через Сбербанк получить справки от государства?Для того чтобы получить одну из государственных услуг через Сбербанк, вам нужно соответствовать трем важным условиям: Вы должны быть действующим клиентом Сбера,У вас должна быть пройдена регистрация в сервисе «Сбербанк Онлайн»,У вас должна иметься подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Если вы ранее еще не проходили регистрацию в системе Сбербанк Онлайн, то сделать это можно в ближайшем отделении банка, его банкомате или на официальном сайте. После получения доступа к личному аккаунту, в нем же вы сможете зарегистрироваться и на портале Госуслуги и подтвердить свою учетную запись.На данный момент удобнее всего заказывать услуги через мобильное приложение, в нем уже проведены все необходимые обновления. В версии для десктопа они появятся чуть позже.Как получить государственные услуги через мобильное приложение: Скачайте или откройте приложение,Выполните авторизацию,Пролистайте главное меню вниз до раздела «Сервисы» Выберите подраздел «Госуслуги», Нажмите на нужную вам услугу или документ, Выполните авторизацию через портал «Госуслуги», используя свою учетную запись, Дайте банку разрешение на использование и обработку ваших личных данных,Проверьте правильность указанной информации, и ожидайте исполнения услуги. Достаточно востребована сейчас услуга по запросу справки о доходах по форме 2-НДФЛ, особенно у тех, чье начальство и бухгалтерия находится в другом городе. Теперь для получения кредита не нужно долго ждать, пока придут документы, в электронном формате они изготавливаются намного быстрее, и приходят сразу в ваш аккаунт на Госуслугах.В каких еще банках можно получить справки?На сегодняшний день сервис от Сбербанка является уникальным – получение справок и государственных услуг пока что возможно только в его онлайн-сервисе. Однако и другие банки тоже начинают следовать его примеру, и усиленно проводят интеграцию с порталом Госуслуги.Так, например, ВТБ предлагает своим клиентам возможность регистрации и подтверждения учетной записи на портале Госуслуги через ВТБ Онлайн. Кроме того, на его сайте есть специальный раздел «Госуслуги», где можно получить актуальную информацию о некоторых услугах, мерах поддержки, сервисах и т.д.Что предлагает ВТБ: распорядиться средствами материнского капитала для оплаты ипотечного кредита. Можно в режиме онлайн сразу отправить онлайн-заявку для перевода средств из МК, которые пойдут на частичное или полное погашение задолженности,перевод пенсии в ВТБ – можно сразу оформить бесплатную пенсионную карту от банка ВТБ (Мультикарта МИР), и получать на остаток средств доход до 7,5% годовых,заказать карту МИР для получения разовой выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет. Банк прибавит + 10% к вашей выплате, а также предоставит бесплатное онкострахование для ваших детей,получить информацию об арестах и взысканиях, узнать, чем они отличаются и как нужно действовать должнику в разных ситуациях, чтобы снять арест или остановить взыскание долга. Как видите, функционал онлайн-сервиса банка пока еще небольшой, но вполне возможно, что в дальнейшем он претерит изменения, и клиенты ВТБ получат доступ к новым услугам.ЗаключениеСбербанк взял курс на всестороннее обновление – создал уникальную экосистему, представил своим клиентам новые сервисы и значительно расширил возможности граждан, которые обслуживаются в Сбере. Так, теперь в его мобильном приложении можно заказывать справки, а также получать важную информацию по государственным услугам, таким как выписка о состоянии счета материнского капитала, документ о статусе предпенсионера и получение сведений о трудовой деятельности.Зачем это банку, действительно ли это упростит жизнь пользователей? Здесь интересен комментарий Александра Ведяхина: «Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов – граждан России – не было никакой разницы между получением услуг Сбера и государственных услуг».То есть речь идет об унификации, о возможности получать одни и те же услуги в одном месте, не скачивая дополнительные программы на свой смартфон и не переходя между разными вкладками. Клиенты Сбера смогут сразу, в едином приложении получать и банковские, и государственные услуги, при этом их «клиентский путь» в обоих случаях будет безопасным и удобным, доступным в любое время суток.