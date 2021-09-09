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Россиян предупредили о новой схеме мошенников для кражи данных на госуслугах

Москва24иещё 10
1 час назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, целью которой является кража личных данных пользователей портала госуслуги. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Мошенники создали схему для кражи данных на госуслугах
Фото: depositphotos/VitalikRadkodepositphotos/VitalikRadko

Как заявил эксперт, злоумышленники сообщают гражданам о якобы откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. "Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново", – сообщил Кузнецов.

Мошенники предлагают "жертвам" пройти повторную регистрацию, которая происходит на поддельном сайте сервиса, а также оплатить пошлину. В итоге деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт остаются у злоумышленников, объяснил Кузнецов.

"Если в анкете человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм", – предостерег специалист.

Кузнецов порекомендовал при заходе на сайт госуслуг перепроверять адрес в браузере. Кроме того, при получении подобного письма лучше самому позвонить в поликлинику.

"Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета Госуслуг и сообщите техподдержке портала о мошенниках", – посоветовал спикер.

Зампред напомнил, что в России прикрепление к государственной поликлинике всегда является бесплатным.

"Чтобы защитить себя от возможной кражи пароля, настройте в личном кабинете на Госуслугах вход с подтверждением по SMS: не только по паролю, но и по одноразовому SMS-коду", – заключил эксперт.

Ранее Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые звонят гражданам под видом сотрудников ведомства и пытаются узнать их персональные данные. Сообщалось, что злоумышленники начинают разговор с предупреждения, что неизвестный пытается сменить абонентский номер пользователя.

Интернет,Происшествия,Криминал,Станислав Кузнецов,Роскомнадзор,Сбербанк России,РИА Новости,
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