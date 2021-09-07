Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды

Sber AI и стартап CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер – первый русскоязычный сервис по созданию уникальных описаний товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов, который разработан на основе модели Сбера ruGPT-3, созданной в результате совместной работы команд Sber AI, SberDevices и SberCloud. Специалисты Sber AI дообучили модель на описаниях товаров на маркетплейсах.

В условиях роста e-commerce онлайн-магазины вынуждены производить всё большее количество различных текстов – описаний товаров, рецензий, ответов на отзывы клиентов и т.д. Эти тексты должны быть качественными, но при этом они довольно стандартные и носят практический характер. Искусственный интеллект позволяет магазинам значительно экономить время, силы и деньги на написании уникальных текстов. Это особенно актуально для крупных компаний с большим ассортиментом. В скором времени Сбер продемонстрирует ещё больше примеров применения модели ruGPT-3 в бизнесе, в том числе для повышения его эффективности и качества взаимодействия с клиентами.

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По имеющемуся датасету (набору примеров) генеративная модель «понимает», какой формат текста хочет получить пользователь, и создает новые тексты. Помимо этого, в ближайшем будущем будет возможна кастомизация чат-ботов, написание скриптов для кол-центров и многое другое. В перспективе Sber AI планирует обучать мультимодальные модели для генерации не только текстов с бизнес-фокусом, но и изображений, видео, аудио и других форматов.

Бесплатный доступ к AI-копирайтеру — по ссылке: promo.copymonkey.ai

Видео о проекте по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=oRX8GTLz3E8

Sber AI — подразделение Сбера, отвечающее за развитие технологий искусственного интеллекта и их внедрение в различные сферы жизни и бизнеса.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве Департамента блока «Технологии» Сбербанка.