Пользователь YouTube нашел на Google-карте огромную просьбу о помощи

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 нашел на Google-карте огромную просьбу о помощи, начерченную на песке в пустыне к югу от Иордании.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Блогер утверждает, что во время обследования Google-карты он нашел огромную надпись, сделанную на песке - SOS Stranded, что в переводе с английского означает "Помогите. Застрял".

Чуть ниже на скриншоте можно разглядеть слово No, "Нет".

MrMBB333 в своем видео отметил, что по его расчетам размер надписей составляет около 46 метров в длину и около восьми метров в ширину. Таким образом, отмечает блогер, увидеть эту надпись возможно только с высоты, на котором летают самолеты.

Блогер указал координаты находки на Google-карте - 29.772778, 36.231667. В комментариях под видеороликом пользователи YouTube высказали несколько предположений о происхождении надписей - по одной из теорий, ее оставили солдаты, которые могли заблудиться во время проведения боевых учений.