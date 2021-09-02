Сбер запустил программу выхода в зарубежные торговые сети для российских экспортёров

На Восточном экономическом форуме Сбер представил уникальную программу для экспортёров, которая поможет отечественным производителям успешно выходить в крупнейшие иностранные розничные торговые сети ближнего и дальнего зарубежья без участия дистрибьютора и дополнительных затрат.

Проект ориентирован на производителей и поставщиков продуктов питания, товаров народного потребления, детских товаров, БАДов и других позиций, востребованных в той или иной стране. Программа предусматривает помощь в логистике, таможенном оформлении и юридическом сопровождении, а также комплексную поддержку по сопровождению экспортной сделки: валютный контроль, консалтинг, обслуживание валютных платежей, ускоренное возмещение НДС.

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Программа задействует все ресурсы экосистемы Сбера, включая наши дочерние банки, и всю мощь накопленных нами компетенций и экспертизы в сфере ВЭД. По сути, мы организуем клиенту прямой канал выхода на зарубежные рынки, ведём его на всех стадиях проекта — от идеи до заключения экспортного контракта. Предположим, компания хочет, чтобы их продукт стоял на полках супермаркетов в Казахстане, но не знает, как этого добиться. Тогда она может прийти к нам в программу: мы дадим оценку перспективам товара, соединим клиента и торговую сеть друг с другом, поможем в переговорах и подготовке всех необходимых документов.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Программа выхода в зарубежные торговые сети стала ответом на просьбы предпринимателей помочь им с поиском контрагентов за границей. Первым шагом в этом направлении стал запуск в 2020 году сервиса «Бизнес-миссии онлайн» — онлайн-встреч российских экспортёров с потенциальными партнёрами из других стран. Решение изначально запускалось как временное на период ковидных ограничений, но отлично зарекомендовало себя: уже проведено более 30 онлайн-бизнес-миссий с девятью странами (Индия, Китай, Казахстан, Венгрия, Чехия, Вьетнам, Япония, Турция, Монголия).

Далее в банке организовали глубинные интервью клиентов-экспортёров, чтобы понять, с какими трудностями они чаще всего сталкиваются при освоении новых рынков. Основными барьерами оказались отсутствие информации о требованиях и процедурах зарубежных торговых сетей для размещения товара на полке; невозможность установить контакт с сотрудником сети, принимающим решение о заведении товара на полку; высокая стоимость вознаграждения дистрибьюторов и невозможность оказывать последующее влияние на размещение товара в торговых сетях; долгий отклик от менеджеров сети, в том числе о статусе рассмотрения коммерческого предложения.

Своими замечаниями со Сбером поделились и торговые сети. Ключевыми трудностями взаимодействия с поставщиками они назвали плохо подготовленные коммерческие материалы и заявки, неритмичность поставок и ограниченность ассортимента дистрибьюторов. В результате был разработан оптимальный клиентский путь, отражённый в программе выхода в зарубежные торговые сети.