Сбер разработал гид для иностранцев, которые хотят приехать в Россию

Ежегодно в Россию приезжают работать и учиться тысячи иностранцев. При этом система легализации непростая, требующая знаний и подготовки. Сбер провел исследование, по результатам которого определил, что иностранные граждане хотят получать информацию о процессе переезда с момента принятия решения и до начала жизни в России в едином удобном источнике.

Сбер создал «Гид для иностранцев» — информационную страницу, где работники и студенты из других стран, приезжающие в Россию, найдут рекомендации по оформлению документов, поиску работы и жилья, оформлению банковской карты, а также решения по вопросам платежей и переводов за рубеж. Кроме того, в гиде можно узнать о сервисах экосистемы Сбера, которые помогут сделать более комфортным и интересным пребывание в России.

Многие иностранные клиенты на территории России являются не только пользователями финансовых услуг Сбера, но и других сервисов.Команда Сбера создает специальные продукты для иностранных граждан, внедряет иностранные языки в банкоматы, рассказывает, как совершать основные операции в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Теперь гражданин любой страны на страницах «Гида для иностранцев» от Сбера сможет получить полезную информацию о жизни в России, которая в ближайшее время будет также доступна на английском, узбекском, таджикском и других родных языках клиентов.

Теперь у всех иностранных граждан, приезжающих в Россию, есть доступный информационный ресурс, к которому они могут обратиться в любой момент — узнать, где жить и работать, чем заняться в свободное время, как выгодно и безопасно распоряжаться своими финансами. Для нас это значимый проект в рамках создания комфортной среды для клиентов разных сегментов.