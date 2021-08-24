Дочерняя компания Nokia стала жертвой вирусов-вымогателей

Компания SAC Wireless, дочернее предприятие Nokia, объявила о массированной кибератаке на свои внутренние системы. Представители компании сообщили, что хакеры похитили персональные данные множества как действующих, так и бывших сотрудников.

Как отмечается, первые признаки кибератаки сотрудники безопасности SAC Wireless обнаружили ещё 16 июня. Атака проходила с помощью программы-вымогателя Conti. По данным компании, преступники похитили чувствительную информацию о сотрудниках: имена, даты рождения, адреса проживания, адреса электронной почты, телефонные номера, данные паспортов, номера социального страхования и многое другое, а также зашифровали некоторые корпоративные системы. «Операторы программы-вымогателя Conti получили доступ к системам SAC, загрузили определённые файлы в облачное хранилище, развернули вредонос и зашифровали все файлы», — сообщили представители SAC Wireless в официальных уведомлениях.