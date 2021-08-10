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Суд отклонил иск Навального к Пескову

Газета.Ruиещё 2
48 минут назад

Пресненский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный Алексеем Навальным к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщает ТАСС. "Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального к Пескову и информагентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации", - указано в постановлении суда. В своем иске отбывающий наказание по делу "Ив Роше" Навальный оспаривал слова Дмитрия Пескова о том, что Навальный работает на иностранные спецслужбы. Он потребовал предоставить доказательства этим словам или публично опровергнуть их на сайте президента РФ. В ноябре 2020 года Пресненский суд решил оставить без движения иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову.

Суд отклонил иск Навального к Пескову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Интернет,Ив Роше,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,Москва,
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