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Дуров назвал блокировку фейков о COVID-19 неэффективной

Газета.Ru
14 часов назад

Компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что не считает себя вправе решать, во что верить пользователям. Такую позицию высказал основатель Telegram Павел Дуров на своем канале. "За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того, чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры", - подчеркнул Дуров. По его словам, компания сотрудничала с правительствами 19 стран, чтобы донести до пользователей самые последние сведения о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус. Глава Telegram также призвал власти разных стран присоединиться к их инициативе, направленной на информирование пользователей о пандемии. Ранее Роскомнадзор сообщил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. В ведомстве сообщили, что в отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов. До этого в Госдуме назвали фейки о вакцинации против коронавируса угрозой суверенитету государства.

Дуров назвал блокировку фейков о COVID-19 неэффективной
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,COVID-19,Павел Дуров,Роскомнадзор,Google,Госдума,
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