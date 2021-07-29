В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ в локализации данных граждан России

Газета.Ruиещё 16
2 часа назад

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, передает РИА "Новости". Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google. Отмечается, что протокол был выписан американской компании за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных российских граждан России с использованием баз данных на территории России, то есть за отказ в локализации данных россиян. Максимальный штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юридического лица - 6 млн руб. В прошлом году за такое же правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 млн руб. каждая. В начале июля сообщалось, что прокуратура подала в суд на Google за пропаганду деятельности зацеперов.

Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ в локализации данных граждан России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,Google,Генпрокуратура РФ,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители