Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ в локализации данных граждан России

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, передает РИА "Новости". Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google. Отмечается, что протокол был выписан американской компании за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных российских граждан России с использованием баз данных на территории России, то есть за отказ в локализации данных россиян. Максимальный штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юридического лица - 6 млн руб. В прошлом году за такое же правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 млн руб. каждая. В начале июля сообщалось, что прокуратура подала в суд на Google за пропаганду деятельности зацеперов.