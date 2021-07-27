Мошенники начали использовать «Роскосмос» для обмана

На созданных злоумышленниками сайтах заявляется, что «Роскосмос» позволил россиянам торговать на фондовой бирже. Там же приводится цитата гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, который обещает доход от 1 тысячи долларов еженедельно. Мошенники предлагают оставить электронную почту и телефон для связи, по которому пользователю позвонит якобы представитель проекта. Он направляет на фейковую трейдинговую платформу, где жертве предлагают пополнить брокерский счет и начать торговать. По словам Сергиенко, невозможно определить, сколько людей уже посетили страницу проекта и в итоге перевели деньги мошенникам.