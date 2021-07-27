Мошенники начали использовать «Роскосмос» для обмана

Мошенники начали обманывать россиян, призывая их инвестировать деньги в космос. Об этом рассказал заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.
«Ресурс с предложением напрямую вложиться в российскую космическую отрасль — новый узел сети фейковых сайтов, рекламирующих мошеннический инвестиционный проект», — цитируют эксперта «Известия».
На созданных злоумышленниками сайтах заявляется, что «Роскосмос» позволил россиянам торговать на фондовой бирже. Там же приводится цитата гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, который обещает доход от 1 тысячи долларов еженедельно. Мошенники предлагают оставить электронную почту и телефон для связи, по которому пользователю позвонит якобы представитель проекта. Он направляет на фейковую трейдинговую платформу, где жертве предлагают пополнить брокерский счет и начать торговать. По словам Сергиенко, невозможно определить, сколько людей уже посетили страницу проекта и в итоге перевели деньги мошенникам.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов, пишет «Федеральное агентство новостей». Рассмотрение дел об блокировке мошеннических ресурсов будет проводится в соответствии с Кодексом административного судопроизводства России.