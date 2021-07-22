В Clubhouse отменили систему приглашений

Соцсеть Clubhouse отменила систему приглашений, теперь она доступна для всех желающих. Информация об этом появилась на сайте сети.

Кроме этого, теперь Clubhouse будет доступна не только пользователям iOS, но и Android. Ранее в соцсеть могли попасть только пользователи с приглашением.