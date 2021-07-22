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В Clubhouse отменили систему приглашений

Ura.Ru
51 минуту назад
Соцсеть Clubhouse отменила систему приглашений, теперь она доступна для всех желающих. Информация об этом появилась на сайте сети.
В Clubhouse отменили систему приглашений
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RUНаталья Чернохатова © URA.RU
«Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться», — говорится в сообщении.
Кроме этого, теперь Clubhouse будет доступна не только пользователям iOS, но и Android. Ранее в соцсеть могли попасть только пользователи с приглашением.
Приложение Clubhouse было запущено в 2020 году, но особую популярность обрело в 2021 году, пишет «Царьград». -за интереса интернет-пользователей к порталу в сети выросло число мошенников, требующих денег за приглашение в соцсеть. Ранее основатель компании Space X и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в Clubhouse.
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