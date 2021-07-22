В Clubhouse отменили систему приглашений

Соцсеть Clubhouse отменила систему приглашений, теперь она доступна для всех желающих. Информация об этом появилась на сайте сети.«Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться», — говорится в сообщении.Кроме этого, теперь Clubhouse будет доступна не только пользователям iOS, но и Android. Ранее в соцсеть могли попасть только пользователи с приглашением.Приложение Clubhouse было запущено в 2020 году, но особую популярность обрело в 2021 году, пишет «Царьград». -за интереса интернет-пользователей к порталу в сети выросло число мошенников, требующих денег за приглашение в соцсеть. Ранее основатель компании Space X и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в Clubhouse.Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.