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В России попробовали отключиться от глобального интернета

Праймиещё 12
9 минут назад
В России прошли учения по отключению рунета от глобальной сети. По предварительным оценкам, они прошли успешно, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Издание сообщает, что в учениях принимали участие операторы "большой четверки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".
РФ попробовала отключиться от глобального интернета
Фото: ТАССТАСС
"Цель учений — определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными",— сообщил источник издания.
По словам другого собеседника, "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета".
С 1 ноября 2019 года в России действует закон о "суверенном рунете", который обязывает провайдеров устанавливать на сетях технические средства, фильтрующие трафик и ограничивающие доступ к запрещенным сайтам. В случае угрозы рунету Роскомнадзор возьмет на себя централизованное управление сетью.
В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию о тестировании отключения рунета от глобальной сети. Там сообщили, что учения проводятся ежегодно и они направлены на "повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет".
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