РФ попробовала отключиться от глобального интернета

В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию о тестировании отключения рунета от глобальной сети. Там сообщили, что учения проводятся ежегодно и они направлены на "повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет".