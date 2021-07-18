Названы опасности включенного Wi-Fi

Ранее эксперт в области кибербезопасности из компании ESET Джек Мур (Jack Moore) рассказал
об опасностях популярного мессенджера WhatsApp. Он также назвал способы защитить приложение для обмена сообщениями от мошенников и хакеров. Мур не рекомендует пользователям подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям на смартфоне без использования VPN, потому что в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с помощью него получить данные жертвы. Эксперт также призвал скачивать приложение WhatsApp только из проверенных источников — из официальных магазинов App Store или Google
Play.