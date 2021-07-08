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МегаФон показал лучшую скорость мобильного интернета

Lenta.ru
6 часов назад
Оператор мобильной связи МегаФон показал лучшее в стране качество мобильного интернета, опередив других операторов по всем ключевым показателям. Такие результаты опубликовала компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, проанализировав качество мобильного интернета в России.
МегаФон показал лучшую скорость мобильного интернета
Фото: ТАССТАСС
Исследование проводилось по результатам более чем 7 миллионов замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest. Замеры проводились на более чем 1,4 миллиона уникальных смартфонов.
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Как показали данные, средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 мегабита в секунду, скорость загрузки данных 11,90 мегабита в секунду. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 мегабита в секунду, в Санкт-Петербурге — 33,19 мегабита в секунду, в Самаре — 25,21 мегабита в секунду, в Краснодаре — 25,76 мегабита в секунду, в Екатеринбурге — 32,73 мегабита в секунду, в Новосибирске — 41,05 мегабита в секунду, во Владивостоке — 43,03 мегабита в секунду.
Благодаря высоким скоростям мобильного интернета абоненты могут играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды.
«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65 процентов трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами. За это время было реализовано 75 процентов годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвертого поколения на второе полугодие. Основное внимание было направлено на развитие территорий за пределами крупных населенных пунктов.
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