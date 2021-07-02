В России одобрили блокировку звонков с подменных номеров

Президент России Владимир Путин
подписал закон о блокировке звонков и СМС из-за рубежа по подменным номерам. С декабря операторы связи будут обязаны блокировать их. Также закон предусматривает предоставление россиянам бесплатного доступа к социально значимым сайтам — в список войдут портал госуслуг, сайты госорганов и органов местного самоуправления. Звонки с подменных номеров вне закона Согласно нововведениям, оператор будет обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего от иностранного оператора соединения под российским номером. Речь идёт о звонках и СМС от абонентов, которые не являются клиентами российского оператора, находящегося за рубежом. Ещё одним поводом для блокировки будет отсутствие у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Кроме того, операторам придётся подключиться к созданной Роскомнадзором
(РКН) системе. Она будет отслеживать соблюдение требований по оказанию услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Систему должны разработать к началу 2023 года. По запросу РКН с 1 октября 2021 года операторы будут отчитываться о: проверках телефонных номеров, абонентах и используемом ими оборудовании, «фактах и видах» соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, видео и звуков, объёме пересланной информации, а также датах и времени её передачи и получения. Бесплатный доступ к социально значимым сайтам Подписанный Путиным закон также вводит бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Нововведение призвано дать россиянам возможность посещать такие ресурсы даже при нулевом балансе. Речь идёт о сайтах госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах, а также портале госуслуг. Остальные социально значимые онлайн-ресурсы будет определять специальная правительственная комиссия. Минкомсвязи
предложило своих кандидатов на попадание в перечень в апреле 2020 года. Среди них оказались соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и «ТамТам» и другие медиаресурсы. Об организации бесплатного доступа к социально значимым сайтам Владимир Путин объявил в январе 2020 года во время послания Федеральному собранию. «Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект "Доступный интернет". Людям не придётся платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик», — сказал тогда российский лидер. Оценки затрат на эту инициативу разошлись. Так, в Минкомсвязи полагают, что траты операторов на введение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам через их инфраструктуру составят 5,7 млрд рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей
оценил возможные потери в 150 млрд рублей. Фото: Pxhere , CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .