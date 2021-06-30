Москвичам назвали опасность покупки фальшивых QR-кодов

Как пояснил ведущий аналитик SearchInform Леонид Чуриков, когда человек пытается купить фальшивый сертификат, справку или QR-код, возникают такие же риски, как при любом взаимодействии с представителями теневого рынка. «Честный» продавец возьмет только необходимую часть сведений для изготовления подделки. «Жадный» может затребовать полный набор данных или дополнительные сведения, в том числе для входа на портал госуслуг.