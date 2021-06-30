Москвичам назвали опасность покупки фальшивых QR-кодов

Как эта информация будет использована в дальнейшем, неизвестно, объяснил руководитель отдела разработки программного обеспечения Crosstech Solutions Group Александр Тюрников. В случае если человек стал жертвой мошенников, ему стоит заблокировать карту, с которой совершался платеж, и защитить другие данные, в том числе сменив пароли. Он добавил, что если продавцу нужны деньги «только за QR-код, это точно мошенничество». Чаще всего мошенники используют фейковые сайты, на которые ведет поддельный код, объяснили в IT-компании КРОК
. Рестораторам стоит использовать приложение, которое проверит, на какой адрес и домен ведет код.