Российские провайдеры готовятся повысить тарифы на интернет

Российские провайдеры готовятся поднять тарифы на проводной интернет. Повышение коснётся как корпоративных, так и обычных клиентов. Как утверждают сами операторы связи, рост цен вызван инфляцией и текущей экономической ситуацией в стране. В то же время эксперты считают, что компании просто хотят нарастить выручку, которая в пандемийный 2020-й прибавила всего 3,5%.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

С 1 августа провайдер «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»), входящий в тройку крупнейших операторов фиксированной связи России наряду с МТС и «Ростелекомом», поднимет тарифы на интернет для компаний, сообщили «Ведомостям» несколько корпоративных пользователей. Изменения затронут не все регионы, в которых работает оператор, а рост цен не везде будет одинаковым. Например, фирмам из Санкт-Петербурга , а также с Урала и Дальнего Востока придётся увеличить траты на 10%.

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Изданию CNews в «Эр-телекоме» рассказали, что цены для корпоративных клиентов компании будут скорректированы в сторону увеличения на 4-10%. При этом провайдер пока не уточнил, коснётся ли рост тарифов обычных абонентов. База пользователей «Эр-телекома» насчитывает около 3,9 млн человек. Интернетом от «Дом.ру» пользуются жители 38 регионов.

В «Эр-телекоме» рост тарифов на интернет связали с инфляцией на общероссийском рынке. Кроме того, сказалось удорожание сетевого оборудования и комплектующих. По заверению представителя «Эр-телекома», цены для корпоративных клиентов вырастут впервые с января 2020 года.

Кто ещё поднимет тарифы

Крупнейший московский интернет-провайдер МГТС (принадлежит МТС) тоже решил повысить тарифы для своих абонентов. По данным «Ведомостей», с 1 июля они вырастут на 2–9%. При этом представитель компании заявил, что в среднем плата увеличится на 3%. Повышение затронет некоторые тарифы и пакетные предложения на домашний интернет, введённые в разное время.

«Корректировка тарифов обусловлена экономической ситуацией, в том числе необходимостью инвестиций в расширение пропускной способности сети, увеличение скоростей доступа и закупку современного оборудования», — сказал он.

Провайдер PIN из Санкт-Петербурга поднял цены ещё в мае. Стоимость услуг фирмы подскочила сразу на 15%. Сеть PIN охватывает несколько тысяч пользователей.

Собеседники из «Ростелекома» сообщили газете, что оператор плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное телевидение, если они перестают соответствовать экономическим реалиям. Представители провайдера пояснили, что все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, влияющих на себестоимость услуг. Речь, в частности, идёт о появлении новых регуляторных требований, изменении налоговой нагрузки, а также росте стоимости материалов и услуг контрагентов.

Мнение экспертов

Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что рост цен вызван не экономическими реалиями, а желанием интернет-провайдеров нарастить выручку. Собеседники указали, что многие провайдеры не повышали цены на доступ в Сеть в пандемийном 2020 году и даже подключали абонентов по льготным тарифам для увеличения пользовательской базы.