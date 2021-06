Расходы компаний на цифровую идентификацию вырастут вдвое

В исследовании The Value of Digital Identity консультанты Boston Consulting Group выделили несколько групп информации о пользователях, которые оказались наиболее чувствительны к неправомерному использованию. Это информация о финансовых транзакциях и финансовом положении, о здоровье пользователя и его социальная активность в соцсетях.