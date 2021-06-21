Расходы компаний на цифровую идентификацию вырастут вдвое

Мировые расходы на проверку цифровой идентификации личности (набор технологий и интеллектуальных устройств, позволяющих верифицировать человека по цифровой информации: биометрии, цифровым паспортам, ID, паролям, ПИН-кодам, QR-кодам) превысят $16,7 млрд к 2026 году, говорится в новом исследовании Juniper Research. Сейчас они составляют $9,4 млрд.

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Почти двухкратный рост на 77% будет вызван быстрорастущей потребностью в цифровой интеграции пользователей, которая усилилась во время пандемии. При этом исследование показало, что, хотя пандемия ускорила цифровую трансформацию, многие отрасли уже наращивают цифровизацию. Например, в России одновременно внедряются цифровой профиль гражданина, электронный паспорт и другие сервисы.

Под цифровым идентификатором подразумеваются все удостоверяющие личность документы, независимо от выдающих их организаций и необходимых для активации технологий. Они должны защищать конфиденциальность, обеспечивать контроль над личными данными, быть уникальными и установленными с согласия пользователя. В отличие от бумажных удостоверений, таких как водительские права и паспорта, цифровые могут распознаваться удалённо по онлайн-каналам и открывать доступ к банковским делам, государственным пособиям, образованию и другим услугам.

Идентификатор состоит из двух частей. Первая - это цифровой аккаунт. Вторая - данные, ими могут быть документы, которые к этому аккаунту привязаны. К примеру, полис ОМС - это, по сути, цифровой аккаунт с уникальным штрихкодом. К полису привязана медицинская карта, которая содержит историю болезни. Блокчейн в данном случае используется для создания аккаунтов, и пользователь не зависит от централизованной платформы.

Наиболее известной во всем мире системой цифровой идентификации личности считается "Проект ID2020" под эгидой ООН . Основная цель проекта - предоставить всем жителям планеты цифровые ID до 2030 года в рамках глобального проекта ООН "Цели устойчивого развития 2030" (2030 Sustainable Development Goals). Другим крупным мировым проектом является инициатива MasterСard и Microsoft по разработке глобальных "цифровых паспортов" для финансовых транзакций, взаимодействия с властями и онлайн-сервисами. В России в качестве базы для федеральной системы удаленной идентификации служит Единая биометрическая система (ЕБС).

В исследовании The Value of Digital Identity консультанты Boston Consulting Group выделили несколько групп информации о пользователях, которые оказались наиболее чувствительны к неправомерному использованию. Это информация о финансовых транзакциях и финансовом положении, о здоровье пользователя и его социальная активность в соцсетях.