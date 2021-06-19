Эксперт раскрыл схему утечки личных данных

Директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик раскрыл схему передачи личных данных мошенникам. По его мнению, информация утекает от халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при взломе ИТ-инфраструктуры организации, сообщает агентство «Прайм».

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Соленик подчеркнул, что в большинстве случаев утечка данных является противозаконной. Нередко мошенники узнают персональные данные от самих людей, обещая им выгодные бонусные программы.

Согласно законодательству, даже при передаче ФИО и личного телефона компании гражданин обязан заполнить соответствующую форму о согласии. В ней необходимо указать паспортные данные, адрес регистрации и другую информацию, которой впоследствии могут воспользоваться мошенники.

«При этом полностью защитить свои персональные данные от мошенников сегодня невозможно. Можно лишь соблюдать гигиену информационной безопасности, повышать свою осведомленность для противостояния фишингу и атакам, быть бдительным и отказываться от передачи персональных данных в обмен на незначительные услуги от сомнительных компаний», — подчеркнул эксперт.

Соленик добавил, что не менее важно знать актуальное законодательство. Он призвал россиян отстаивать свои права в области обработки персональных данных: сообщать об инцидентах утечки регулятору и добиваться ответственности компаний это. Кроме того, следует прекращать обработку своих персональных данных, когда такая необходимость исчезнет, заключил специалист.