Госдума приняла закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов

Госдума приняла закон, по которому крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, будут обязаны открывать полноценные представительства в России . Об этом говорится на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Согласно нововведению, теперь иностранные IT-компании, с ежедневной российской аудиторией от 500 тыс. человек, должны создавать в России полноценные представительства. Филиалы смогут нести ответственность за нарушения этими компаниями российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в России информации, нарушающей законодательство.

По закону, собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, которые попадают под один из критериев: распространяют информацию на русском языке или языках народов России, либо рекламу, ориентированную на россиян, обрабатывают сведения о пользователях из России или получают деньги от российских граждан и юрлиц.

Такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с российскими государственными органами.

Уточняется, что требования коснутся в частности провайдеров хостинга, мессенджеров, операторов рекламных систем и «организаторов распространения информации» в интернете.

Кроме того, данные сервисы будут обязаны установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из России.