Раскрыт способ оградить себя от спам-звонков

Назойливые звонки с предложением взять кредит, инвестировать деньги или что-то купить надоели жителям столицы. Чаще всего от спам-атак, по данным разных опросов, страдают жители Москвы Подмосковья . Так как же избавиться от "непрошеных гостей"?

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По словам экспертов, чем больше людей приживают в городе, тем чаще они получают спам-звонки. В этом плане Москва лидирует. Каждому жителю мегаполиса регулярно на мобильный телефон звонят незнакомые люди.

Мошенники пытаются выйти на разговор под разными предлогами. Например, часто представляются сотрудниками службы безопасности банка, наглым образом выманивая деньги со счетов доверчивых людей. Как же распознать "нечистые" звонки? В первую очередь, эксперты советуют пользоваться приложениями крупных IT-компаний, которые могут спасти от спамеров и злоумышленников.

"Скажем, "Яндекс" предлагает встроенный определитель номера. У них большая база, и если номер уже использовали для спам-звонков, определитель просто предлагает не брать трубку, - объяснил "РГ" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев . - Похожее решение есть у Сбера. Недавно Тинькофф Банк анонсировал межбанковскую систему для защиты от спам-звонков".

Такой же рецепт дает и директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов . По его словам, защита от спама - базовый функционал, который доступен любому пользователю бесплатно. Достаточно установить приложение с помощью Apple Store и Google Play. Дополнительно тратиться на спам-фильтры не нужно.

Не забывайте также блокировать номера, с которых звонили спамеры или мошенники. Самое простое решение - сразу заносить их в черный список. "Ведь иногда злоумышленники звонят и специально сбрасывают, чтобы вы перезвонили. Если у вас появляются хотя бы малейшие сомнения, сразу кладите трубку, - отмечает Косарев. - Если вам звонили якобы из банка, лучше тоже прервать разговор и самому позвонить в банк по его официальному номеру".

Еще одно правило, которое снизит вероятность попадания в сомнительные руки. Свой телефонный номер, добавил Евгений Суханов, лучше не указывать в открытых и непроверенных интернет-сервисах. В этом случае меньше шансов, что он попадет в спам-базу. Для регистрации на всяких сайтах, по словам Суханова, целесообразнее завести отдельный ящик электронной почты. Номер телефона можно использовать только в надежных приложениях. Например, в агрегаторах такси, сервисах доставки еды и клиент-банкинга.

Не забывайте также блокировать номера, с которых звонили спамеры или мошенники. Самое простое решение - сразу заносить их в черный список