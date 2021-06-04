Facebook отменит привилегии для политиков

По сведениям The Verge, руководство Facebook намерено прислушаться к рекомендациям надзорного совета. Об изменениях может быть объявлено уже в пятницу. Портал подчеркивает, что руководство соцсети в последние годы придерживалось принципа невмешательства, когда дело касалось публикаций политических деятелей. Глава Facebook Марк Цукерберг
в прошлом году признал, что в отдельных случаях администраторы соцсети не принимали никаких мер в отношении публикаций, нарушающих правила, поскольку считали, что они представляют интерес для общественности. Цукерберг пообещал частично отказаться от этой практики в будущем.