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СМИ: Facebook отменит исключения для политиков при публикации сообщений в соцсетях

ТАССиещё 1
8 часов назад
Компания Facebook планирует лишить политических деятелей привилегий при публикации сообщений в принадлежащих ей социальных сетях. Об этом сообщил в четверг портал The Verge.
Facebook отменит привилегии для политиков
Фото: ТАССТАСС
Руководство компании намерено изменить подход к модерации сообщений после ограничения доступа экс-президента США Дональда Трампа в соцсети. В начале мая надзорный совет Facebook - связанный с компанией, но формально независимый орган, поддержал решение о блокировке доступа Трампа к учетным записям в Facebook и Instagram после штурма сторонниками республиканца Капитолия 6 января. Надзорный совет рекомендовал компании в шестимесячный срок решить, оставлять ли запрет в силе. Руководству компании было также предложено не проводить четкую разграничительную черту между политиками и другими влиятельными пользователями при модерации сообщений.
По сведениям The Verge, руководство Facebook намерено прислушаться к рекомендациям надзорного совета. Об изменениях может быть объявлено уже в пятницу. Портал подчеркивает, что руководство соцсети в последние годы придерживалось принципа невмешательства, когда дело касалось публикаций политических деятелей. Глава Facebook Марк Цукерберг в прошлом году признал, что в отдельных случаях администраторы соцсети не принимали никаких мер в отношении публикаций, нарушающих правила, поскольку считали, что они представляют интерес для общественности. Цукерберг пообещал частично отказаться от этой практики в будущем.
В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.
В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.
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