Mozilla кардинально изменила дизайн браузера Firefox

Состоялся релиз Firefox 89. Одной из главных особенностей обновлённого браузера стал кардинальный редизайн с более удобными вкладками, а также улучшенная оптимизация iOS-версии.

Также в блоге Mozilla сообщается , что теперь компания ещё больше защищает приватность пользователей за счёт встроенных инструментов приложения.

Что же касательно изменений дизайна, то они в первую очередь были сделаны для уменьшения числа ненужных кликов. Это должно помочь в экономии пользовательского времени и улучшении UX.

Вместе с тем в компании отметили, что все версии браузера, начиная с iOS и заканчивая Windows, получили новые иконки и «свежую» типографию.