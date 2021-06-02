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Mozilla кардинально изменила дизайн браузера Firefox

Ferra.ru
4 часа назад
Состоялся релиз Firefox 89. Одной из главных особенностей обновлённого браузера стал кардинальный редизайн с более удобными вкладками, а также улучшенная оптимизация iOS-версии.
Mozilla кардинально изменила дизайн браузера Firefox
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Также в блоге Mozilla сообщается, что теперь компания ещё больше защищает приватность пользователей за счёт встроенных инструментов приложения.
Что же касательно изменений дизайна, то они в первую очередь были сделаны для уменьшения числа ненужных кликов. Это должно помочь в экономии пользовательского времени и улучшении UX.
Вместе с тем в компании отметили, что все версии браузера, начиная с iOS и заканчивая Windows, получили новые иконки и «свежую» типографию.
Обновление Firefox доступно для всех основных платформ (Windows, macOS, Linux и т.д.) на сайте Mozilla.
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