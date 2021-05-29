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Google призналась в слежке за пользователями

Газета.Ruиещё 4
22 часа назад
В Google признали, что специально усложнили пользователем поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.
Google призналась в слежке за пользователями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, компания продолжала получать данные о геолокации, даже если владельцы смартфонов отключали эту функцию. Кроме того, Google заставляла производителей гаджетов скрывать от пользователей настройки конфиденциальности при помощи "активного искажения и/или сокрытия фактов".
Согласно материалам из суда, данные о местоположении пользователей собирались через Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с Google.
Против компании завели в 2020 году по инициативе генеральной прокуратуры штата Аризоны, которая обвинила компанию в незаконном сборе данных о местоположении пользователей даже после того, когда эта функция в телефоне была отключена.
Ранее суд Австралии обвинил компанию Google в обмане пользователей.
Интернет,Наука и техника,Google,
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