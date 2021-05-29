Еврокомиссия отвела TikTok месяц на ответ по претензиям

Социальной сети предоставили один месяц, чтобы та могла отреагировать на претензии, которые ранее поступали в Европейскую организацию потребителей (BEUC).

Напомним, в феврале 2021 года BEUC пожаловалась в Еврокомиссию на TikTok, которая якобы нарушает права пользователей. В своей жалобе организация ссылалась на исследования, свидетельствующие об отсутствии защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента.