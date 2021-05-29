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Еврокомиссия отвела TikTok месяц на ответ по претензиям

ИА Regnum
5 часов назад
Европейская комиссия и Сеть сотрудничества в области защиты прав потребителей ЕС начали официальный диалог с социальной сетью TikTok по жалобам, которые поступали в начале этого года. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Еврокомиссия отвела TikTok месяц на ответ по претензиям
Фото: ТАССТАСС
«Особую озабоченность вызывают скрытый маркетинг, агрессивные рекламные методы, нацеленные на детей, и определенные договорные условия в политике TikTok, которые можно считать вводящими в заблуждение», — говорится в заявлении.
Социальной сети предоставили один месяц, чтобы та могла отреагировать на претензии, которые ранее поступали в Европейскую организацию потребителей (BEUC).
Напомним, в феврале 2021 года BEUC пожаловалась в Еврокомиссию на TikTok, которая якобы нарушает права пользователей. В своей жалобе организация ссылалась на исследования, свидетельствующие об отсутствии защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента.
Интернет,Еврокомиссия,ЕС,
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