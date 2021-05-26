Эксперт назвал способ восстановить переписку во «ВКонтакте»

Как рассказал Кузьменко, если переписка была удалена только что, следует использовать появившуюся на экране цифрового устройства надпись «Восстановить», которая будет присутствовать до обновления экрана.

В ином случае есть возможность задействовать технические возможности сайта. По словам эксперта, «ВКонтакте» сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, даты и время сообщений, а также их текст и вложения. Эта информация хранится не менее полугода, в течение этого времени пользователь имеет право запросить архив личных данных.