Роскомнадзор дал Google сутки

Павел Кулаков, основатель и гендиректор IT-компании Oxygen: «Они схожи и по техническим решениям, и по самому подходу, поэтому с технической точки зрения здесь проблем никаких не вижу. Google, конечно, более распределен, у него больше хабов, больше точек входа, больше связанных международных каналов, которые обеспечивают доступность и быстроту. Технически это сделать возможно. Поисковая платформа очень плотно связана с такими платформами, как, например, Android. Он работает на устройствах более чем 80% пользователей интернета на планшетах. Есть YouTube. Все эти софтверные решения работают на одну инфраструктуру, по сути дела, — инфраструктура Google. Поэтому я полагаю, что все-таки до замедления дело не дойдет, потому что это может «аффектить» работу не только поисковой системы, но и и массы других продуктов и сервисов».

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»: «В целом решение с Google крайне непопулярно. Это не Twitter, которым давно никто уже не пользуется. Если сейчас [нужно] все убрать в течение суток, это трудно назвать рациональной переговорной позицией, вокруг которой можно строить какие-то компромиссы. Поэтому интрига сейчас в том, идет ли речь о некой попытке Роскомнадзора предъявить свою активность в ответ на иски Google, или это некая очередная консолидированная игра руководства страны в целом. Так или иначе, все понимают, что проблемы с Google — это выстрел себе в ногу. Это существенное ухудшение жизни практически всех пользователей российского интернета. Представить себе, что за сутки мировой гигант приползет на коленях к Роскомнадзору, достаточно сложно. И многое зависит от того, действительно ли у Роскомнадзора есть карт-бланш на все, или все-таки, как случалось и в прошлые разы, организаторы таких контрпродуктивных действий получат по рукам».