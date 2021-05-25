Роскомнадзор дал Google сутки

Сначала Роскомнадзор опробовал новую схему с Twitter
. После того, как компания не удалила в положенный срок призывы к несанкционированным митингам, а предписания о штрафах пропустила мимо ушей, регулятор замедлил ресурс. Нельзя сказать, что интернет-сообщество сильно пострадало: да, картинки стали грузиться медленнее, но Twitter — это в первую очередь текст. Многие пользователи не заметили разницы. Зато, как отметили в РКН, заметила сама компания и удалила 91% спорного контента.
Павел Кулаков, основатель и гендиректор IT-компании Oxygen: «Они схожи и по техническим решениям, и по самому подходу, поэтому с технической точки зрения здесь проблем никаких не вижу. Google, конечно, более распределен, у него больше хабов, больше точек входа, больше связанных международных каналов, которые обеспечивают доступность и быстроту. Технически это сделать возможно. Поисковая платформа очень плотно связана с такими платформами, как, например, Android. Он работает на устройствах более чем 80% пользователей интернета на планшетах. Есть YouTube. Все эти софтверные решения работают на одну инфраструктуру, по сути дела, — инфраструктура Google. Поэтому я полагаю, что все-таки до замедления дело не дойдет, потому что это может «аффектить» работу не только поисковой системы, но и и массы других продуктов и сервисов».
Свой ультиматум РКН объясняет тем, что после исправления Twitter именно Google стал главным нарушителем в российском интернете. Первые штрафы за «неполную фильтрацию поисковой выдачи», на почти 6 млн рублей Google, кстати, оплатил, но теперь корпорации грозят новые, на ту же сумму. Ультиматум к Google появился, к слову, на фоне встречных исков корпорации к Роскомнадзору. Регулятор требовал очистить хостинг от видео с призывами участвовать в несогласованных митингах. Google требования не воспринял и впервые перешел с позиции ответчика на позицию истца, создал прецедент. Перспективы иска, конечно, вызывают сомнения, но здесь это и не важно: главное, что стороны показали, что не готовы идти на компромисс, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов
.
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»: «В целом решение с Google крайне непопулярно. Это не Twitter, которым давно никто уже не пользуется. Если сейчас [нужно] все убрать в течение суток, это трудно назвать рациональной переговорной позицией, вокруг которой можно строить какие-то компромиссы. Поэтому интрига сейчас в том, идет ли речь о некой попытке Роскомнадзора предъявить свою активность в ответ на иски Google, или это некая очередная консолидированная игра руководства страны в целом. Так или иначе, все понимают, что проблемы с Google — это выстрел себе в ногу. Это существенное ухудшение жизни практически всех пользователей российского интернета. Представить себе, что за сутки мировой гигант приползет на коленях к Роскомнадзору, достаточно сложно. И многое зависит от того, действительно ли у Роскомнадзора есть карт-бланш на все, или все-таки, как случалось и в прошлые разы, организаторы таких контрпродуктивных действий получат по рукам».
Уже можно предположить, кто станет следующей целью РКН, если Google «исправится» вслед за Twitter. Возможно, это будет кто-то из длинного списка компаний, которых могут обязать создать филиал в России
. В Госдуму
законопроект уже внесен. Как поделился депутат Антон Горелкин
, под новые правила «обязательно попадут» Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok и другие сервисы.